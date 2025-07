Shannen Doherty: Stars teilen Erinnerungen zum ersten Todestag

Am ersten Todestag von Schauspielerin Shannen Doherty (1971-2024) haben sich mehrere Kolleginnen zu Wort gemeldet und die Verstorbene gewürdigt. Der Star aus den Serien "Beverly Hills, 90210" und "Charmed - Zauberhafte Hexen" starb am 13. Juli 2024 im Alter von 53 Jahren nach einem jahrelangen Kampf gegen den Krebs.

Sarah Michelle Gellar postet emotionales Video

Tori Spelling, Sarah Michelle Gellar, Rose McGowan und Holly Marie Combs waren unter denjenigen, die an die Schauspielerin erinnerten. Allen voran Sarah Michelle Gellar (48), die mit Shannen Doherty jahrzehntelang gut befreundet war. Die Schauspielerin teilte ein emotionales Video mit verschiedenen Fotos der beiden Frauen - untermalt von der Melodie von "See You Again" von Wiz Khalifa und Charlie Puth. Den Beitrag kommentierte sie mit einem gebrochenes-Herz-Emoji.

Tori Spelling: "Trauer ist seltsam"

Tori Spelling (52), die mit Doherty für "Beverly Hills, 90210" vor der Kamera stand, teilte auf ihrem Instagram-Account eine Reihe gemeinsamer Fotos und einen langen Text. "Es ist ein Jahr her. Trauer ist seltsam. Sie zeigt sich auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeiten, aber sie vergeht nie. Genau wie die Erinnerung. Tatsächlich brennt sie mit jedem Tag stärker in meiner Seele."

Die beiden Frauen hätten gemeinsam ihre Geschichte gestartet, sie erlebe nun das "danach". Dann fügte Spelling noch einige Lektionen hinzu, die sie von Doherty gelernt habe und die sie nun versuche umzusetzen. Etwa: "Du hast mir beigebracht, meine Kraft zu aktivieren und sie strahlen zu lassen." Sie habe im vergangenen Jahr auch öfter "nein" gesagt als je zuvor - "weil du es getan hättest".

Auch "Charmed"-Kolleginnen erinnern an Shannen Doherty

"Charmed"-Kollegin Rose McGowan (51) teilte in ihren Instagram-Stories verschiedene Erinnerungsbeiträge an Doherty, während Holly Marie Combs (51) den Hashtag "ShandoSunday" in ihren Beiträgen einfügte. Dieser wird verwendet, um die verstorbene Schauspielerin zu ehren und an sie zu erinnern.

Schauspielerin ging offen mit ihrer Erkrankung um

Die Diagnose Brustkrebs bekam Shannen Doherty zum ersten Mal im Jahr 2015. Von Anfang an ging sie sehr offen mit dieser Krankheit um. Der Krebs bildete später Metastasen in ihrem Gehirn und ging auch auf die Knochen über. Nur wenige Wochen vor ihrem Tod begann sie eine neue Chemotherapie, trotzdem verschlechterte sich ihr Zustand. Am 13. Juli 2024 erlag sie der Krankheit.

Shannen Doherty wurde vor allem durch ihre Rollen in den TV-Serien "Beverly Hills, 90210" und "Charmed - Zauberhafte Hexen" bekannt. 2009 kehrte sie für den Ableger "90210" noch einmal in ihre Kultrolle als Brenda Walsh zurück. Privat war ihr kein anhaltendes Liebesglück vergönnt. Sie war dreimal verheiratet. Von ihrem letzten Ehemann, Kurt Iswarienko, ließ sie sich noch kurz vor ihrem Tod scheiden. Im April 2023 hatte sie die Scheidung eingereicht, nachdem er sie betrogen hatte.