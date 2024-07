Shania Geiss wird 20 Jahre alt: So herzlich gratulieren die Geissens

1 Davina (l.) und Carmen Geiss haben Shania Geiss (m.) auf Instagram zu ihrem runden Geburtstag gratuliert. Foto: imago images/Future Image/gbrci

Der jüngste Geissens-Spross ist 20 Jahre alt geworden. Von Mutter Carmen Geiss und Schwester Davina hat Shania Geiss zu ihrem besonderen Ehrentag herzliche Glückwünsche in sozialen Netzwerken erhalten.











Geissens-Sprössling Shania (20) feiert am heutigen 30. Juli einen besonderen Geburtstag. Die jüngere Schwester von Davina Geiss (21) ist 20 Jahre alt geworden. In den runden Geburtstag ihrer jüngsten Tochter feierten die Geissens offenbar opulent herein, wie Instagram-Storys der Familie zeigen. Und es gab auch emotionale Glückwünsche von Mutter Carmen Geiss (59) und ihrer Tochter Davina in sozialen Netzwerken.