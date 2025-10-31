Shameless-Star mit neuem Look: Schauspieler David Threlfall ist kaum wiederzuerkennen

Auf der Londoner Premiere von "The Death of Bunny Munro" ist der britische Schauspieler David Threlfall kaum wiederzuerkennen. Mit langem Haar und ergrautem Bart überraschte der "Shameless"-Star seine Fans.

Der britische Schauspieler David Threlfall (72) trat bei der Londoner Premiere von "The Death of Bunny Munro" in einem neuen Look an die Öffentlichkeit. Der "Shameless"-Star überraschte mit langem, grauem Haar und einem weißen Vollbart. Beim Red-Carpet-Auftritt trug der 72-Jährige legere Kleidung: ein weißes T-Shirt, eine marineblaue Jacke und einen grauen Schal. Dazu eine graue, weite Cargo-Hose und schwarze bequeme Schuhe.

Der Schauspieler, der vor allem für die Hauptrolle des Frank Gallagher in der britischen Kultserie "Shameless" (2004 bis 2013) bekannt ist, spielt in der bei der Premiere vorgestellten Mini-Serie "The Death of Bunny Munro" die Rolle des Vaters der Hauptfigur, gespielt von "Doctor Who"-Star Matt Smith (43).

"The Death of Bunny Munro" basiert auf Roman von Nick Cave

"The Death of Bunny Munro" ist eine sechsteilige Serie, die auf dem gleichnamigen Roman vom australischen Sänger Nick Cave (68) aus dem Jahr 2009 basiert. Die Geschichte handelt von einem sexsüchtigen, umherziehenden Verkäufer namens Bunny Munro, der nach dem Tod seiner Frau mit seinem neunjährigen Sohn eine chaotische Reise durch England antritt.

Die Serie thematisiert den Umgang mit Trauer, Sucht und der Beziehung zwischen Vater und Sohn, während im Hintergrund die Bedrohung durch einen Serienmörder lauert.