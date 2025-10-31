Shameless-Star mit neuem Look: Schauspieler David Threlfall ist kaum wiederzuerkennen

Auf der Londoner Premiere von "The Death of Bunny Munro" ist der britische Schauspieler David Threlfall kaum wiederzuerkennen. Mit langem Haar und ergrautem Bart überraschte der "Shameless"-Star seine Fans.
Der britische Schauspieler David Threlfall (72) trat bei der Londoner Premiere von "The Death of Bunny Munro" in einem neuen Look an die Öffentlichkeit. Der "Shameless"-Star überraschte mit langem, grauem Haar und einem weißen Vollbart. Beim Red-Carpet-Auftritt trug der 72-Jährige legere Kleidung: ein weißes T-Shirt, eine marineblaue Jacke und einen grauen Schal. Dazu eine graue, weite Cargo-Hose und schwarze bequeme Schuhe.