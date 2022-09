1 Über zehn Jahre galten Gerard Piqué und Shakira als Traumpaar. Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Nach vier Monaten hat Sängerin Shakira nun erstmals offen über die Trennung von Fußballstar Gerard Piqué gesprochen. Die aktuelle Situation sei "unglaublich schwierig" und "die dunkelste Stunde" ihres Lebens.















Knapp vier Monate ist es nun her, dass Shakira (45) und Gerard Piqué (35) ihre Trennung mit der Öffentlichkeit geteilt haben. Jetzt hat die Sängerin ihr Schweigen gebrochen und mit dem Modemagazin "Elle" erstmals über das Beziehungsaus gesprochen. Für sie sei es schwer, persönlich darüber zu reden, "besonders weil ich es immer noch durchmache und weil ich in der Öffentlichkeit stehe und weil unsere Trennung nicht wie eine normale Trennung ist", erklärt Shakira.

Es sei nicht nur für sie, sondern auch für ihre beiden Kinder "hart" und "unglaublich schwierig". Rund um die Uhr würden Paparazzi vor ihrem Haus campen. Die Familie könne derzeit nicht einmal ein Eis essen oder spazieren gehen, "ohne dass Paparazzi uns folgen". Sie habe versucht, die Situation vor ihren Kindern "zu verbergen", jedoch würden sie von Freunden in der Schule Dinge hören oder "online auf unangenehme Nachrichten" stoßen.

Die Enttäuschung sitze bei ihr und den zwei Söhnen Sasha und Milan noch tief, da sie die Beziehung mit Piqué für etwas "Heiliges und Besonderes" gehalten habe. "Manchmal habe ich das Gefühl, dass das alles nur ein böser Traum ist und dass ich irgendwann aufwachen werde. Aber nein, es ist echt", so Shakira.

Sie bezeichnet die aktuelle Situation als "die dunkelste Stunde" ihres Lebens, auch da parallel ihr Vater wegen eines schweren Sturzes auf der Intensivstation lag. Darüber hinaus muss sich die Sängerin derzeit mit Vorwürfen der Steuerhinterziehung auseinandersetzen. Doch sie wolle es schaffen und für ihre Kinder ein Vorbild sein. Bezüglich eines möglichen Sorgerechtsstreits um die beiden Söhne erklärt Shakira, dass sie und ihr Ex-Partner "herausfinden werden, was das Beste für ihre Zukunft ist" und hoffe, dies privat tun zu können.

Trennung nach über zehn Jahren Beziehung

Rückblickend könne Shakira heute sagen, "dass ich alles, was ich hatte, in diese Beziehung und meine Familie gesteckt habe". Sie habe damals ihre Karriere zurückgestellt und sei nach Spanien gezogen, um ihren Partner zu unterstützen, "damit er Fußball spielen und Titel gewinnen kann". Es sei "ein Opfer der Liebe" gewesen.

Shakira und Piqué haben Anfang Juni in einem Statement ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden hatten sich beim Dreh für das Musikvideo zu ihrem Lied "Waka Waka (This Time for Africa)", dem offiziellen Song der Fußball-Weltmeisterschaft 2010, kennengelernt. Wenig später kamen die beiden zusammen und galten viele Jahre als eines der großen Power-Paare der Sport- und Entertainment-Welt. Anfang 2013 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Milan zur Welt, das zweite Söhnchen Sasha folgte Anfang 2015.