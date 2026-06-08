Shakira bis Wincent Weiss: Die Hits zur WM 2026

Der Countdown läuft, am 11. Juni startet die WM. Während auf dem Rasen Fußball gespielt wird, werden diese Songs als musikalischer Soundtrack das sportliche Event begleiten.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht an: Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 wird sich in den USA, Kanada und Mexiko die internationale Fußball-Elite messen. Rund um das globale Event haben sich bereits einige musikalische Beiträge in Stellung gebracht. Von internationalen Superstars über offizielle TV-Hymnen bis hin zu Kampagnensongs großer Marken und inoffizielle Fan-Songs: Diese Lieder sollen den Soundtrack des Fußballsommers liefern.

Shakira und Burna Boy: "Dai Dai" Shakira und Burna Boy haben mit "Dai Dai" den offiziellen Song der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 veröffentlicht. Der Titel unterstützt zugleich den FIFA Global Citizen Education Fund, der bis zum Ende der WM 100 Millionen US-Dollar sammeln will. Mit dem Geld sollen Kinder weltweit besseren Zugang zu Bildung und Sport erhalten. Shakira spendet ihre Einnahmen aus "Dai Dai" an den Fonds. Zudem gibt die Sängerin einen US-Dollar pro verkauftem Ticket ihrer "Las Mujeres Ya No Lloran"-Tour an den Education Fund weiter.

Das dazugehörige Musikvideo wurde in Miami gedreht. Darin sind zahlreiche Fußballstars zu sehen, darunter Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Rodri, Vinícius Júnior, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Erling Haaland, Luis Díaz, Alphonso Davies, Jamal Musiala und Christian Pulisic.

Beim Finale soll Shakira eine zentrale Rolle spielen. Sie wird am Sonntag, 19. Juli, gemeinsam mit Madonna und BTS die Halftime Show des WM-Endspiels bestreiten. Erstmals in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft soll das Finale damit eine Halbzeitshow bekommen.

Jelly Roll, Carín León und Cirkut: "Lighter"

Mit "Lighter" von Jelly Roll und Carín León ist die erste Single aus dem offiziellen Album zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erschienen. Produziert wurde der Song von Cirkut, der 2026 mit dem Grammy Award in der Kategorie "Produzent des Jahres - Nicht-Klassik" ausgezeichnet wurde.

Der Song versteht sich als musikalisches Gemeinschaftsprojekt der drei Gastgeberländer. Jelly Roll steht für die USA, Carín León für Mexiko und Cirkut für Kanada. Musikalisch verbindet "Lighter" Country-Elemente mit mexikanischen Einflüssen und moderner Pop-Produktion.

Jelly Roll beschreibt die Zusammenarbeit als besondere Erfahrung: "Musik kann die Menschen an ungeahnten Orten erreichen. Diese Gemeinschaftsproduktion mit Carín León und Cirkut ist der beste Beweis dafür. Ich bewundere die beiden schon seit Jahren. Die Zusammenarbeit bei dieser Single bedeutet mir deshalb sehr viel. Ich freue mich sehr, diesen Song mit allen rund um die Welt zu teilen."

Wincent Weiss: "Kurz für immer"

Auch die deutsche TV-Berichterstattung bekommt ihren eigenen WM-Sound. Wincent Weiss liefert mit "Kurz für immer" aus seinem aktuellem Album "Hast du kurz Zeit" den offiziellen Titeltrack der WM-Kampagne des ZDF-"sportstudios".

Der Song soll die Berichterstattung des ZDF rund um die Fußball-Weltmeisterschaft begleiten. Inhaltlich setzt "Kurz für immer" auf große Emotionen, Zusammenhalt und jene Momente, die Fußballturniere oft über den Schlusspfiff hinaus prägen. Für das ZDF-"sportstudio" soll der Titel damit zum musikalischen Leitmotiv auf dem Weg zur WM werden.

Helene Fischer: "Heute Nacht"

MagentaTV setzt beim eigenen WM-Soundtrack auf Helene Fischer. Ihr neuer Song "Heute Nacht" wird zur offiziellen WM-Hymne des Streamingdienstes. Der Titel soll sich als musikalisches Leitmotiv durch die gesamte Berichterstattung von MagentaTV ziehen, von Trailern und Highlight-Clips bis hin zu Live-Übertragungen. MagentaTV-Chef Arnim Butzen beschreibt den Song als "die WM-Hymne für den Fußballsommer".

Für Helene Fischer ist "Heute Nacht" zugleich der erste Vorbote ihres kommenden Studioalbums und der musikalische Auftakt in einen intensiven Sommer. Ab dem 10. Juni startet sie ihre große Stadiontour. "Die WM ist das größte Fest des Fußballs - und Musik gehört einfach dazu", sagt Fischer. Ihr Song solle "zum musikalischen Begleiter dieses besonderen Fußballsommers" werden.

J Balvin, Amber Mark, Steve Vai und Travis Barker: "Jump"

Auch Coca-Cola hat für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine eigene Hymne veröffentlicht. Dafür wurde Van Halens 1980er-Jahre-Klassiker "Jump" neu interpretiert. Die Version stammt von J Balvin und Amber Mark, unterstützt von Gitarrist Steve Vai und Drummer sowie Produzent Travis Barker. Die Neuauflage greift die markanten Synthesizer und Gitarren des Originals auf, setzt aber auf moderne Produktion und einen stadiontauglichen Sound.

Bereits im Januar 2026 war "Jump" in Coca-Colas Kampagne "Bubbling Up" angeteasert worden. J Balvin beschreibt den Song als Feier gemeinsamer Energie: "Musik war für mich schon immer eine Möglichkeit, Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen zusammenzubringen." Bei "Jump" gehe es um den Moment, "wenn die Emotionen hochkochen und alle bereit sind, für Größe zu springen".

Inoffizielle Fan-Songs aus Deutschland

Um die offiziellen Hymnen herum wollen weitere Songs die Stimmung bei der WM heben. Die Single "Wunder von New York" von Aditotoro und Paulomuc, die beiden Content-Creator hinter dem Fußball-Song "Füllkrug", träumt vom "fünften Stern" und "von einem Wunder, einem Wunder von New York". Auch RamaDrama und Matze Knop wollen mit "Nagelsmann" zum Mitgrölen animieren. Und die Brass-Party-Pop-Band Druckluft hat aus ihrem Karneval-Hit "Karnevalsmaus" kurzum die "Weltmeistermaus" gemacht.