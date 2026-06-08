Shakira bis Wincent Weiss: Die Hits zur WM 2026

Der Countdown läuft, am 11. Juni startet die WM. Während auf dem Rasen Fußball gespielt wird, werden diese Songs als musikalischer Soundtrack das sportliche Event begleiten.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht an: Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 wird sich in den USA, Kanada und Mexiko die internationale Fußball-Elite messen. Rund um das globale Event haben sich bereits einige musikalische Beiträge in Stellung gebracht. Von internationalen Superstars über offizielle TV-Hymnen bis hin zu Kampagnensongs großer Marken und inoffizielle Fan-Songs: Diese Lieder sollen den Soundtrack des Fußballsommers liefern.