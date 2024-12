Studentin aus Stuttgart führt an der Uni Cambridge Regie

1 Studierende aus Cambridge erarbeiten jedes Jahr für eine Europatournee ein Stück Shakespeares. Foto: ETG/Pauline Eller

Mit Shakespears Komödie „A Midsummer Night’s Dream” ist die European Theatre Group der Uni Cambridge auf Tour. Für Regisseurin Pauline Eller ist der Stopp in Stuttgart ein Heimspiel.











Die Universität Cambridge kann nicht nur mit ehrwürdigen Gebäuden und der großen Zahl an Nobelpreisträgern imponieren, die sie hervorgebracht hat. Ziemlich beeindruckend ist auch die Menge an Bühnenaufführungen, die Studierende und Theaterclubs an der 1209 gegründeten britischen Uni auf die Beine stellen.