Shailene Woodley und Lucas Bravo: Trennung nach rund fünf Monaten?

"Big Little Lies"-Star Shailene Woodley und "Emily in Paris"-Schwarm Lucas Bravo sollen sich nach einigen Monaten als Paar wieder getrennt haben. Auf Instagram haben sie ihre gemeinsamen Fotos bereits ausgelöscht.

Erst Ende April hatten Shailene Woodley (33) und Lucas Bravo (37) ihre Beziehung auf Instagram mit Bildern des jeweils anderen angedeutet. Jetzt sind alle Fotos voneinander auf ihren jeweiligen Profilen in den sozialen Medien gelöscht worden. Nach Informationen des US-Magazins "People" gehen sie wieder getrennte Wege.

Der aus der erfolgreichen Netflix-Serie "Emily in Paris" bekannte Schauspieler deutete die Partnerschaft mit seiner Schauspielkollegin ("Big Little Lies") auf seinem Instagram-Account an, als er am 30. April Fotos von ihrer gemeinsamen Reise nach Slab City, Kalifornien, teilte. Diese Fotos sind nun nicht mehr auf Bravos Account auf Instagram zu sehen. Rund einen Monat zuvor wurden sie zusammen in Paris gesichtet.

Auch Woodley hat digital aufgeräumt und ihrerseits alle Instagram-Posts vom 29. Januar bis zum 30. August gelöscht. Zu den eliminierten Fotos der Schauspielerin soll auch eines gehört haben, das sie am 4. Mai von Bravo gepostet hatte und das Bravo im Disneyland-Park "Star Wars Galaxy's Edge" anlässlich des "Star Wars"-Tags zeigte.

Vor sechs Wochen, am 4. August, wurde das Paar zuletzt zusammen gesichtet, als Woodley ihn am Set von "Emily in Paris" in der französischen Hauptstadt besucht hatte und sich am Rande der Dreharbeiten an den französischen Schauspieler schmiegte. Paparazzi hielten die innigen Szenen für die Medien fest.

Führte die Fernbeziehung zur Trennung?

Im Mai berichtete "People", dass das angebliche Paar "zwischen den USA und Frankreich hin- und hergereist" sei, um sich zu sehen. Bravo soll die Schauspielerin glücklich gemacht haben, nachdem deren Verlobung mit NFL-Quarterback Aaron Rodgers (41) im Jahr 2022 zerbrochen war. Und auch Bravo antwortete auf die Frage nach ihrer Beziehung bei der Premiere von "Good Night, and Good Luck" am 3. April am Broadway noch ausweichend: "Ja, ich bin wirklich glücklich." Aber eine Partnerschaft über zwei Kontinente aufrechtzuerhalten, ist auf Dauer nicht einfach.