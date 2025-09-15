Shailene Woodley und Lucas Bravo: Trennung nach rund fünf Monaten?

"Big Little Lies"-Star Shailene Woodley und "Emily in Paris"-Schwarm Lucas Bravo sollen sich nach einigen Monaten als Paar wieder getrennt haben. Auf Instagram haben sie ihre gemeinsamen Fotos bereits ausgelöscht.
Erst Ende April hatten Shailene Woodley (33) und Lucas Bravo (37) ihre Beziehung auf Instagram mit Bildern des jeweils anderen angedeutet. Jetzt sind alle Fotos voneinander auf ihren jeweiligen Profilen in den sozialen Medien gelöscht worden. Nach Informationen des US-Magazins "People" gehen sie wieder getrennte Wege.