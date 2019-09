Liveticker: Punkten die Kickers auswärts in Freiberg?

1 Kickers-Spieler Leon Braun steht vor dem Duell bei seinem Ex-Club Freiberg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Schluss mit den Feierlichkeiten: Ein Tag nach dem 120-Jahr-Jubiläum der Stuttgarter Kickers werden in der Oberliga Punkte vergeben. Der Gegner: SGV Freiberg. Wir liefern den Liveticker zum Auswärtsspiel.

Freiberg - Am Samstag feierten die Stuttgarter Kickers im Gazi-Stadion auf der Waldau ihren 120. Geburtstag. Heute steht wieder der harte Alltag in der Oberliga an: Bis 14 Uhr sollten die Spieler ihren Kater aus den Knochen geschüttelt haben, es geht im Wasenstadion des SGV Freiberg um Punkte im Aufstiegsrennen.

Lesen Sie hier: 120 Jahre Stuttgarter Kickers – das waren die Höhen und Tiefen der Blauen

Für Kicker-Trainer Ramon Gehrmann ist es ein besonderes Spiel. Sieben Jahre lang war Gehrmann erfolgreich Trainer beim kommenden Gegner. Er kennt das Umfeld und die Spieler – und dennoch sieht er seinen Kollegen Mario Estasi im Vorteil, wie er im Interview verrät.

Lesen Sie hier: Das Interview mit dem Ex-Freibeger Leon Braun

Der Trend der Kickers ist positiv, zuletzt feierte man gegen die SF Dorfmerkingen ein Schützenfest. Wie sich die Kickers gegen die Freiberger schlagen, können Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und dem Amateurfußballportal FuPa.net anbieten, verfolgen.