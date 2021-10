10 Ex-VfB-Jugendspieler David Hummel (re., gegen Moussa Cisse) ) traf für Großaspach zur 1:0-Führung. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Großaspach - Frank Fahrenhorst war zufrieden: „Mit dem Ergebnis können wir leben, die Mannschaft hat 90 Minuten lang zusammengearbeitet und am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden geholt“, sagte der Trainer des Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II nach dem 1:1 (0:1) bei der SG Sonnenhof Großaspach.

Der VfB II geriet vor 1120 Zuschauern in der Wir-machen-Druck-Arena nach einem Stellungsfehler in der 23. Minute in Rückstand: Der ehemalige VfB-Jugendspieler David Hummel traf per Kopf nach Vorarbeit von Jonas Kühn und Joel Gerezgehir. Nach der Pause erwischte das Fahrenhorst-Team einen Blitzstart: Nach nur 15 Sekunden traf der für Moussa Cisse eingewechselte Stürmer Alou Kuol zum 1:1.

Dabei blieb es auch nach 90 Minuten. „Wir sind ohne zehn Spieler angereist“, sagte Fahrenhorst mit Blick auf die vielen Ausfälle, „deshalb war es wichtig, dass wir hier als Team zusammengewachsen sind.“ Seine Mannschaft warten nun zwar auch schon seit vier Spielen auf einen Sieg, die Bilanz der SG-Elf von Trainer Steffen Weiß sieht noch schlechter aus. Sie hat nur zwei Punkte aus den vergangenen sechs Spielen geholt.

Der VfB II hat nun ein spielfreies Wochenende vor sich. „Wir freuen uns sehr, dass wir einmal durchschnaufen können“, sagte Fahrenhorst. Weiter geht es für seine Mannschaft am 26. Oktober (19 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FSV Frankfurt.

Aufstellung VfB

Glaus – Stein, Suver, Nothnagel – Perreira, Bazzoli, Cisse (46. Kuol), Celebi – Michel – Kudala (80. Rekdal), Polster (83. Kastanaras).

