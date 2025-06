SG Sonnenhof Großaspach: Fabian Eisele knackt den Oberliga-Torerekord

1 Fabian Eisele (rechts) erzielte in der abgelaufenen Oberligasaison 36 Tore. Foto: Baumann

1978 wurde die Fußball-Oberliga gegründet. Unter den Torschützenkönigen waren Fritz Walter und Fredi Bobic. Nun hat Großaspachs Fabian Eisele einen Rekord aufgestellt.











Link kopiert



Mehr geht nicht: Stürmer Fabian Eisele ist mit der SG Sonnenhof Großaspach in dieser Saison Meister der Fußball-Oberliga geworden. Mit nur einer Saisonniederlage in 34 Spielen, mit satten 19 Punkten Vorsprung. Der WFV-Pokal und die damit verbundene lukrative DFB-Pokal-Teilnahme gab’s als nicht unwesentliche Zugabe on top. Doch das Double ist noch lange nicht alles für Eisele: Die Tormaschine lief so dermaßen auf Hochtouren, dass sich der 30-Jährige nicht nur mit 36 Saisontreffern die Torjägerkrone sicherte. Das Gesicht dieser historischen SG-Saison schrieb damit auch selbst Geschichte und knackte den Oberliga-Torrekord. Der lag bisher bei 34 Treffern, aufgestellt von Marco Grüttner in der Saison 2021/22 im Dress des SGV Freiberg.