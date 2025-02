Die Sportliche Leiterin Denise Geier weiß, dass der Zeitpunkt nicht gerade der Beste ist, um die einvernehmliche Trennung von Trainer Hannes Diller mit sofortiger Wirkung bekannt zugeben. Deshalb betont Geier: „Wir gehen wirklich absolut im Guten auseinander.“

Die Rückrunde der Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal stand zuletzt nicht unter einem guten Stern. Mit einem Unentschieden ist die Mannschaft in Allensbach zwar ins neue Jahr gestartet, doch dann folgten vier Niederlagen. In der Rückrunde konnten die Schozach-Frauen noch kein Spiel gewinnen. Dafür gibt es Gründe, denn die Diller-Sieben zuletzt auch sehr große Personalsorgen. Das Aus kommt dennoch überraschend. Noch im Januar hatte sich Hannes Diller auf eine erfolgreiche und gemeinsame Rückrunde gefreut. Der Coach hoffte vor wenigen Wochen noch bis zum Sommer weiter seine Spuren in Beilstein zu hinterlassen. „Ich hoffe, dass am Ende ein positiver Eindruck bleibt“, sagte der Trainer damals, als er das Ende seiner Trainertätigkeit zusammen mit Adrian Awad zum Saisonende bekannt gab.

Lesen Sie auch

Der Verein erhofft sich neue Impulse

Jetzt erfolgt der Abschied nach mehreren gemeinsamen, konstruktiven Gesprächen aber doch schneller. Der Verein verkündete die Trennung mit sofortiger Wirkung. Es sei nach sorgfältiger Abwägung das Beste für die Mannschaft und den Club, steht auch in der Pressemitteilung. Die Entscheidung habe nichts mit der Mannschaft oder der sportlichen Situation zu tun. Das möchte auch die Sportliche Leiterin noch einmal unterstreichen und sagt: „Es hat nichts mit den Niederlagen zu tun. Es geht nicht um den möglichen Aufstieg. Wir wollen lediglich neue Impulse setzen und neue Kräfte freisetzen.“

Bis zum Rückrundenende wird nun Adrian Awad alleine die Trainerfunktion übernehmen. Unterstützt werden soll er dabei von Torwarttrainerin Tabea Heidecker und Elena Fabritz.