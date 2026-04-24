SG Schozach-Bottwartal: Mit dezimiertem Aufgebot zum TSV Amicitia Viernheim

Die Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal treten im letzten Auswärtsspiel beim direkten Verfolger Amicitia Viernheim an. Die Vorzeichen sind dabei alles andere als gut.
Für die Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal steht am Sonntagabend das letzte Auswärtsspiel der Saison an. Um 18 Uhr tritt das Team von Trainer Timo Stauch beim TSV Amicitia 06/09 Viernheim an. Beide Mannschaften gehen mit identischer Punkteausbeute von 26:22 Zählern in die Partie. Dennoch rangiert die SG Schozach-Bottwartal aktuell auf Tabellenplatz fünf, während Viernheim direkt dahinter auf Rang sechs liegt – ausschlaggebend dafür ist der Hinspielerfolg des SGSB-Teams.