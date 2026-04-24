SG Schozach-Bottwartal: Mit dezimiertem Aufgebot zum TSV Amicitia Viernheim

Die Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal treten im letzten Auswärtsspiel beim direkten Verfolger Amicitia Viernheim an. Die Vorzeichen sind dabei alles andere als gut.

Für die Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal steht am Sonntagabend das letzte Auswärtsspiel der Saison an. Um 18 Uhr tritt das Team von Trainer Timo Stauch beim TSV Amicitia 06/09 Viernheim an. Beide Mannschaften gehen mit identischer Punkteausbeute von 26:22 Zählern in die Partie. Dennoch rangiert die SG Schozach-Bottwartal aktuell auf Tabellenplatz fünf, während Viernheim direkt dahinter auf Rang sechs liegt – ausschlaggebend dafür ist der Hinspielerfolg des SGSB-Teams.

Zum Saisonauftakt konnten die Beilsteiner damals vor heimischer Kulisse einen 30:24-Erfolg feiern, auch wenn der Start alles andere als optimal verlief. Früh gerieten die Beilsteiner mit bis zu zwei Toren in Rückstand, nach 18 Minuten lag man sogar mit 7:10 hinten. Technische Fehler, Fehlwürfe und sogar ein Wechselfehler verhinderten einen besseren Spielfluss. „Wir haben Fehler gemacht, die normalerweise nie passieren“, kommentierte Stauch damals die erste Hälfte. Nach der Pause zeigte sich jedoch ein völlig anderes Bild: Mit mehr Tempo, einer stabileren Abwehr und einer deutlich verbesserten Torhüterleistung drehten die Beilsteiner die Partie. Tor um Tor setzte sich das Team ab und ließ sich den Sieg am Ende nicht mehr nehmen.

Vor dem Rückspiel sind die Vorzeichen allerdings ganz andere. Die Schozacher-Männer reisen mit einer personell stark dezimierten Mannschaft an, wollen aber natürlich dennoch gerne punkten. Schließlich ist der Anspruch zu gewinnen - unabhängig von der Situation – immer da.

Allerdings präsentierte sich auch Viernheim in ordentlicher Form: Dabei sprang ein Unentschieden gegen Saase3 Leutershausen, ein knapper Sieg gegen den TV Hardheim sowie eine Niederlage beim frisch gekürten Meister SKV Unterensingen heraus.

Trotz der schwierigen Ausgangslage wollen die Beilsteiner im letzten Auswärtsspiel der Saison alles in die Waagschale werfen – auch wenn die Chancen auf Punkte diesmal sicherlich geringer eingeschätzt werden.