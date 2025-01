SG Schozach-Bottwartal: Handball furioso bringt Sensationssieg

1 Felix Linder wusste zu überzeugen, nicht nur wegen seiner sechs Treffer. Foto: avanti

Der Oberligist bezwingt als Tabellenvorletzter den Spitzenreiter TSV Wolfschlugen völlig überraschend mit 37:26. Wie ist das möglich?











Die Oberliga Württemberg ist in dieser Saison bekannt dafür, dass jeder jeden schlagen kann. Was sich am Samstagabend in Beilstein abspielte, dürfte in der Form aber niemand auf dem Zettel gehabt haben. Die Männer der SG Schozach-Bottwartal empfingen als Vorletzter den TSV Wolfschlugen, der die an der Spitze sehr enge Tabelle anführte. Auf dem Spielfeld spiegelte sich diese Konstellation aber nicht wider: Von Anfang bis Ende war die SG Herr im eigenen Hause und ließ beim deutlichen 37:26-Sieg nie etwas anbrennen.