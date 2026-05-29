Ehre für Iker Romero: Der spanische Aufstiegstrainer der SG BBM Bietigheim wird zum „Trainer der Saison 2025/26“ in der Zweiten Handball-Bundesliga gewählt.
Den Bundesliga-Aufstieg hat Iker Romero bereits geschafft. Die Meisterschaft will der Spanier mit der SG BBM Bietigheim am letzten Spieltag bei der HBW Balingen-Weilstetten (6. Juni, 18 Uhr) klar machen. Eine Ehrung ist ihm davor schon sicher: Von den Trainern und Geschäftsführern der zweiten Liga wurde er zum „Trainer der Saison 2025/26“ in der Zweiten Handball-Bundesliga gewählt. Die Auszeichnung wird dem 45-Jährigen Spanier im Rahmen des letzten Heimspiels der SG an diesem Samstag (19.30 Uhr) gegen den 1. VfL Potsdam verliehen – von HBL-Vizepräsident Gerd Hofele, gleichzeitig Geschäftsführer von Bundesligist Frisch Auf Göppingen.