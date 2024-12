SG BBM Bietigheim verliert in Flensburg: Nichts zu holen im hohen Norden

SG BBM Bietigheim verliert in Flensburg

1 Bietigheims Rückraumspieler Julius Kühn warf in Flensburg vier Tore, konnte die klare Niederlage damit aber nicht verhindern. Foto: IMAGO/wolf-sportfoto/IMAGO/Marco Wolf

Handball-Bundesliga-Aufsteiger SG BBM Bietigheim kann in der letzten Partie des Jahres bei der SG Flensburg-Handewitt nur in der Anfangsphase mithalten, am Ende setzt es ein 27:39. Damit wartet das Team von Trainer Iker Romero seit acht Spielen auf einen Sieg.











Link kopiert



In den letzten beiden Auswärtsspielen des Jahres 2024 hatten nur die allergrößten Superoptimisten aus dem Lager der SG BBM Bietigheim mit etwas Zählbarem gerechnet. Und tatsächlich gab es dann nach dem 29:38 beim THW Kiel auch bei der SG Flensburg-Handewitt für den Aufsteiger in die Handball-Bundesliga nichts zu holen: Die Partie vor 6300 Zuschauern in der GP Joule Arena endete mit einer 27:39(13:19)-Niederlage.