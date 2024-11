SG BBM Bietigheim unterliegt SC DHfK Leipzig: Warten auf ersten Heimsieg geht weiter

Frisch Auf Göppingen gegen Rhein-Neckar Löwen Ymir Gislason und das heiße Duell mit seinem Ex-Club

Bei den Rhein-Neckar Löwen spielte Ymir Gislason nur in der Abwehr. Bei Frisch Auf Göppingen kommt er auch als Kreisläufer zum Einsatz und führt sein Team als Kapitän aufs Feld. Was schätzt er an seinem neuen Club? Wie lautet sein Tipp im Derby?