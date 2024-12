Eine Hälfte lang sah es ganz gut aus, doch nach der Pause mussten die Bundesliga-Handballer der SG BBM Bietigheim beim THW Kiel abreißen lassen und unterlagen am Ende mit 29:38 (18:19). „Wir waren 30 Minuten lang gut im Spiel, dann verwerfen wir viel zu viele Bälle“, sagte SG-Kreisläufer Fabian Wiederstein bei Dyn.

Beste Werfer seines Teams vor 10 250 Zuschauern in der ausverkauften Kieler Wunderino-Arena waren Dominik Claus (6) und Jonathan Fischer (5). Für den THW, der die Vertragsverlängerungen von Domagoj Duvnjak und Hendrik Pekeler bekannt gab, traf der ungarische Rechtsaußen Bence Imre (9/1) am besten. Eine bärenstarke Vorstellung zeigte Nationaltorwart Andreas Wolff (17 Paraden) im Kasten der Kieler.

Zum Jahresschluss geht es für die SG BBM erneut in den hohen Norden. Am kommenden Freitag (19 Uhr) steht die Partie bei der SG Flensburg-Handewitt an. Danach geht es in die WM-Pause, ehe es am 9. Februar gegen die HSG Wetzlar weitergeht.

Durch das 19:28 des HC Erlangen (5:27 Punkte) am Sonntag gegen den TBV Lemgo Lippe steht aber auf alle Fälle fest, dass die Bietigheimer (8:24 Punkte) auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern. Der TVB Stuttgart weist vor seinem Heimspiel an diesem Montag (19.30 Uhr) in der ausverkauften Porsche-Arena gegen die Rhein-Neckar Löwen 8:22 Punkte auf. Der dritte Württemberg-Club Frisch Auf Göppingen (am Sonntag 23:25 in Berlin) steht bei 10:22 Zählern.

Torschützen

THW Imre 9/1, Madsen 7, Johansson 5, Wiencek 5, Överby 5, Duvnjak 4, Ellefsen a Skipagotu 2, Dahmke 1.

SG BBM Claus 6, Fischer 5, Kühn 4, Strosack 4, Hermann 3, Perez Arce 2/1, de la Pena 2, Barthe 1, Nicolaus 1, Vlahovic 1.

Eregebnisse und Termine

Bisherige Spiele

1. VfL Potsdam – SG BBM Bietigheim 26:28, SG BBM – Rhein-Neckar Löwen 25:33, ThSV Eisenach – SG BBM 32:35, SG BBM – VfL Gummersbach 30:32, SG BBM – ThSV Eisenach 26:31 (DHB-Pokal, zweite Runde), MT Melsungen – SG BBM 26:24, SG BBM – TBV Lemgo Lippe 23:28, Frisch Auf Göppingen – SG BBM 30:25, SG BBM – Füchse 24:38, HSG Wetzlar – SG BBM 21:26, SG BBM – TSV Hannover-Burgdorf 28:28, SG BBM – SC DHfK Leipzig 28:29, SC Magdeburg – SG BBM 35:26, HC Erlangen – SG BBM 25:25, SG BBM – TVB Stuttgart 29:30, SG BBM – HSV Hamburg 29:35, THW Kiel – SG BBM 38:29.

Kommende Spiele

SG Flensburg-Handewitt – SG BBM (27. Dezember, 19 Uhr), SG BBM – HSG Wetzlar (9. Februar, 16.30 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – SG BBM (13. Februar, 19 Uhr), HSV Hamburg – SG BBM (20. Februar, 19 Uhr), SG BBM – THW Kiel (28. Februar, 20 Uhr), VfL Gummersbach – SG BBM (7. März, 19 Uhr), SG BBM – 1. VfL Potsdam (22. März, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – SG BBM (27. März, 19 Uhr), SG BBM – MT Melsungen (6. April, 16.30 Uhr) (jüf)