SG BBM Bietigheim siegt im Derby: Pleite im Abstiegs-Gipfel – Trend beim TVB zeigt Richtung zweite Liga

9 Enttäuschte TVB-Spieler – jetzt wird es mehr als brenzlig im Abstiegskampf Foto: Baumann

Trainer Jürgen Schweikardt probiert viel, nichts funktioniert. Der TVB Stuttgart verliert die Nervenprobe gegen die SG BBM Bietigheim mit 26:30 – und ist am Boden.











Link kopiert



Die Spieler der SG BBM Bietigheim vollführten Freudentänze und feierten ausgelassen mit ihren mitgereisten Fans. Auf der anderen Seite blickte im Lager des TVB Stuttgart jeder gefrustet ins Leere, es herrschte fast schon Endzeitstimmung. Und der Trend zeigt nach sechs Niederlagen in Folge auch Richtung zweite Liga. Jürgen Schweikardt versuchte nach dem 26:30 (14:15) im Abstiegs-Gipfel vor 4801 Zuschauern in der Porsche-Arena dennoch kämpferisch zu bleiben: „Es ist für uns sehr hart. Wir haben jetzt zwei richtige Big-Point-Spiele verloren, aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt wieder aufstehen“, sagte der Trainer und Geschäftsführer des TVB, „die Saison ist immer noch nicht durch. Wir sind noch nicht abgestiegen. Wir haben noch vier Spiele und die müssen wir mit allem, was wir haben, angehen und dann schauen wir, was morgen in zwei Wochen rauskommt.“