SG BBM Bietigheim: „Null Respekt“ – Iker Romero ätzt nach Abstieg gegen die Rhein-Neckar Löwen

1 Nach dem Abstieg der SGBBM Bietigheim: Trainer Iker Romero (re.) tröstet Nikola Vlahovic. Foto: Pressefoto Baumann

Die SG BBM Bietigheim muss erneut nach nur einem Jahr aus der Handball-Bundesliga absteigen. Der Trainer Iker Romero prangert nach dem Abstieg das Verhalten eines Konkurrenten an.











Link kopiert



Dass die Nummer am letzten Spieltag der Handball-Bundesliga noch schiefgehen könnte – das war allen im Lager der SG BBM Bietigheim bewusst gewesen. Und so war die Überraschung auch nicht allzu groß, als am Sonntagnachmittag feststand: Zum insgesamt dritten Mal müssen die Bietigheimer nach nur einer Saison wieder aus der Bundesliga absteigen.