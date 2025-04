SG BBM Bietigheim: Iker Romero wird österreichischer Nationaltrainer

Die SG BBM Bietigheim steckt mitten im Kampf gegen den Abstieg aus der Handball-Bundesliga, da gibt es Neuigkeiten von ihrem Chefcoach: Iker Romero wird ab der kommenden Saison zusätzlich das Traineramt bei der österreichischen Handball-Nationalmannschaft übernehmen. Der Spanier unterschrieb einen Dreijahres-Vertrag. Beim Team Austria hat bis zum 11. Mai noch Ales Pajovic das Sagen, danach konzentriert er sich komplett auf die Aufgabe bei Bundesligist SG Flensburg-Handewitt.

Romero bleibt der SG BBM in der kommenden Spielzeit jedoch weiterhin erhalten und wird sowohl die Geschicke des Bundesligisten leiten als auch die österreichische Nationalmannschaft betreuen. Ab der Saison 2026/2027 wird Romero seinen Fokus auf das Nationalteam legen und Bietigheim nach dann fünf Jahren als Cheftrainer verlassen.

Lesen Sie auch

Die SG BBM, der Österreichische Handballbund (ÖHB) und der Trainer haben sich in enger Abstimmung auf diesen Fahrplan verständigt. „Wir freuen uns für Iker, dass er diese ehrenvolle Aufgabe erhält. Dies zeigt, welchen Stellenwert er sich mittlerweile auch als Trainer erarbeitet hat. Zugleich sind wir dankbar, dass er der SG noch ein weiteres Jahr zur Verfügung steht. Wir werden dann fünf, im Profisportgeschäft lange Jahre zusammengearbeitet haben. Das macht mich stolz und glücklich, weil Iker ein überragender, begehrter Trainer sowie toller Mensch und Freund ist. Die SG hat ihm in ihrer Entwicklung viel zu verdanken, und wir werden in den nächsten Monaten noch viele Erfolge gemeinsam feiern“, teilte SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger mit.

Iker Romero sagte zu seiner neuen Herausforderung: „Ich bin sehr glücklich, dass ich nächste Saison beide Aufgaben übernehmen kann, und dankbar für das Vertrauen, das mir die SG und der ÖHB entgegenbringen. Wir haben in Bietigheim gemeinsam viel geschafft und haben in dieser und in der nächsten Spielzeit noch viele Ziele zu erreichen, die ich weiter mit vollem Einsatz angehen werde. Die SG, aber auch die Menschen in der Region sind mir und meiner Familie sehr ans Herz gewachsen, und wir planen hier auch weiter unseren Lebensmittelpunkt. Gleichzeitig freue ich mich natürlich auf die Arbeit mit der österreichischen Nationalmannschaft.“

Im Kampf gegen den Abstieg geht es für die SG BBM am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) bei Romeros Ex-Club Füchse Berlin weiter.

Ergebnisse und Termine

Bundesliga

SG BBM – HSG Wetzlar 27:28, Rhein-Neckar Löwen – SG BBM 36:30, HSV Hamburg – SG BBM 37:26, SG BBM – THW Kiel 24:39, VfL Gummersbach – SG BBM 37:27, SG BBM – 1. VfL Potsdam 30:28, TSV Hannover-Burgdorf – SG BBM 32:18, SG BBM – MT Melsungen 28:32, SG BBM – ThSV Eisenach 26:34, Füchse Berlin – SG BBM (4. Mai, 16.30 Uhr), SG BBM – Frisch Auf Göppingen (16. Mai, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – SG BBM (19. Mai, 19 Uhr), TVB Stuttgart – SG BBM (24. Mai, 18 Uhr), SG BBM – SG Flensburg-Handewitt (29. Mai, 19 Uhr), SG BBM – HC Erlangen (1. Juni, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – SG BBM (4. Juni, 19 Uhr), SG BBM – SC Magdeburg (8. Juni, 15 Uhr). (jüf)