SG BBM Bietigheim gegen Frisch Auf Göppingen: Der doppelte Kampf ums Überleben

1 Torwart Daniel Rebmann verlor im Hinspiel mit Bietigheim bei Frisch Auf (beim Wurf Victor Klöve) mit 25:30 – am Freitag brennt er gegen seinen Ex-Club auf Revanche. Foto: IMAGO/Avanti

Der Kampf ums sportliche Überleben in der Handball-Bundesliga steht bei der SG BBM Bietigheim vor dem Derby am Freitag gegen Frisch Auf Göppingen über allem. Doch auch die Zuschauerresonanz könnte besser sein. Woran liegt das?











Daniel Rebmann hat sich im April die Eishockey-Finalspiele der Bietigheim Steelers um die Rückkehr in die DEL 2 angeschaut und war von der Stimmung in der Ege-Trans-Arena hellauf begeistert: „Die Atmosphäre vor vollem Haus war sensationell, es war ein echter Hexenkessel“, sagt der Handball-Torwart. Er spielt mit Bundesliga-Aufsteiger SG BBM Bietigheim in der gleichen Halle, verspürt diese Emotionen bei den eigenen Auftritten aber nicht ganz, auch wenn vor allem der Fanclub Blue Reds Bietigheim versuche, die Stimmung anzuheizen.