SG BBM Bietigheim: Aufstieg auf dem Sofa! Traumabschied für Iker Romero perfekt

SG BBM Bietigheim steigt zum vierten Mal in die Bundesliga auf. Durch den Sieg des TV Hüttenberg gegen den HC Elbflorenz ist den Handballern der Sprung nach oben nicht mehr zu nehmen.
Es ist ein Aufstieg auf dem Sofa. Ohne selbst am Ball zu sein, hat Handball-Zweitligist SG BBM Bietigheim am Freitagabend den Aufstieg in die Handball-Bundesliga geschafft. Durch den 29: 28-Sieg des TV Hüttenberg gegen den Tabellendritten HC Elbflorenz Dresden ist die Mannschaft von Trainer Iker Romero auch rechnerisch nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Abschlusstabelle zu verdrängen.