7 Künstliche Menschen laufen vom Band – und einer der letzten menschlichen Arbeiter brüllt seinen Hass hinaus. Foto: Johan Paulin/Arte

Arte zeigt noch einmal die tolle schwedische Serie „Echte Menschen“. Hier werden humanoide Roboter Teil des Alltags – und manche werden unerwartet eigenständig.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











An ihrem sanften Wesen sollt ihr die künstlichen Menschen erkennen. Das Lügen ist ihnen so fremd wie das Widersprechen oder das Hegen finsterer Gedanken. Zur Gewalt sind sie erst recht nicht fähig. Die sogenannten Hubots kann man also gar nicht mit biologischen Menschen verwechseln, sollte man meinen. Es müsste jedem klar sein, dass es sich bei diesen Wesen, von denen die nun noch einmal bei Arte zu sehende schwedische Fernsehserie „Real Humans“ erzählt, um raffinierte Kunstprodukte handelt.