Sexy Medley: Jonathan Bailey und Jeff Goldblum besingen Sexiest Man Alive-Titel

Jonathan Bailey ist gerade zum "Sexiest Man Alive 2025" gekürt worden - und feierte die Auszeichnung auf ganz besondere Weise. Gemeinsam mit "Wicked"-Kollege Jeff Goldblum performte der 37-Jährige ein Medley aus bekannten Songs rund um das Thema Sexyness.

Dass man zum "Sexiest Man Alive" gekürt wird, ist durchaus ein Grund zum Feiern. Jonathan Bailey (37) nutzte die Vorlage und performte gemeinsam mit seinem "Wicked"-Kollegen Jeff Goldblum (73) ein spontanes Medley aus Songs, die sich alle um das Thema Sexyness drehen.

Bei einem Interview mit "Entertainment Tonight" kam die besondere Ehre zur Sprache, die dem Schauspieler zuteilwurde. Goldblum eröffnete die Unterhaltung direkt musikalisch und stimmte einen Ausschnitt aus "You Sexy Thing" von Hot Chocolate an, während Bailey gefragt wurde, ob er sich seit der Verleihung des Titels anders fühle.

"Es ist komplett absurd", reagierte Bailey, der in "Wicked" die Rolle des Prinzen Fiyero Tigelaar übernimmt. "Brillant. Urkomisch." Doch der Filmstar nahm die Auszeichnung dann durchaus ernst: "Ich werde jede Unze an Sexyness, die ich habe, für die nächsten 360 Tage ausquetschen", kündigte er an. Zudem nimmt er die Verantwortung, die mit dem Titel einhergeht, durchaus ernst: "Ich repräsentiere auch all die sexy Menschen da draußen und ich spüre das Gewicht der Geschichte all der sexy Männer, die vor mir kamen." Goldblum erwiderte darauf schlagfertig: "Ja, du stehst auf den sexy Schultern von Giganten. Sexy Giganten."

Von Timberlake zu Right Said Fred

Nach Goldblums Scherz, er versuche gerade, einen Titelsong für Bailey zu erfinden, brachen die beiden in ein Medley aus bekannten Songs aus. Die improvisierte Performance begann mit "SexyBack" von Justin Timberlake, ging über in "P.I.M.P." von 50 Cent und endete schließlich mit "I'm Too Sexy" von Right Said Fred.

Das musikalische Vergnügen fand seinen Abschluss, als Goldblum zum Ende des Interviews noch einen Ausschnitt aus "You've Made Me So Very Happy" von Blood, Sweat & Tears zum Besten gab.

"Es gibt nichts Sexieres als Fortschritt", erklärte der Star von "Jurassic World: Die Wiedergeburt", der als erster offen schwuler Mann zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde. Die Auszeichnung ist damit auch ein "Popkultur-Meilenstein" und ein Zeichen dafür, "wie weit die LGBTQ-Sichtbarkeit in Hollywood gekommen ist", wie es die Organisation GLAAD ausdrückte.