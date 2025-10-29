Früher als Single sexy Grusel-Outfit, heute als Plastikpferd mit ihrer Tochter: Patrice Aminati vergleicht in einem witzigen Video Halloween-Partys mit und ohne Kind. Trotz ihrer Krebserkrankung hat sie den Humor nicht verloren.

Mit einer dreijährigen Tochter sieht Halloween anders aus als ohne Kinder. Dies beweist Patrice Aminati (30) mit einem witzigen Video auf Instagram. "Halloween früher vs. heute", schrieb die Frau von Moderator Daniel Aminati (52) zu dem Clip. Passend zu dem Titel sieht man zunächst Eindrücke von Halloween-Feiern aus den Jahren 2017 und 2018.

In den Jahren hatte sie ihr Gesicht mit gruseligem Make-up in einen Totenkopf verwandelt. Dazu trug sie jeweils ein gewagtes Outfit, mit tiefem Dekolleté, Strapsen oder einem kurzen Schottenrock. Die Bilder hat sie mit schauriger Metal-Musik unterlegt.

"Früher sexy Hexy jetzt Giganto-Pferd"

Dann ein Sprung ins Jahr 2025. Patrice Aminati kommt in einem voluminösen Pferdekostüm aus Plastik samt falscher Hinterbeine ins Zimmer. "Macht das Dick", fragt sie ihre Mama, die hinter der Kamera steht. "Nein, es macht nicht dick", beteuert die Mutter. "Es betont die Taille so schön", scherzt sie dann.

Tochter Charly Malika, die Patrice mit Daniel Aminati hat, ist begeistert. Sie hüpft vor Freude auf und ab und will auf dem Pferd reiten. Ihre Mutter nimmt sie dann auch auf den Rücken.

"Früher sexy Hexy jetzt Giganto-Pferd" fasst Patrice Aminati lachend den Unterschied der verschiedenen Looks zusammen.

Patrice Aminati behält Humor trotz Kampf gegen Krebs

Der lustige Halloween-Post zeigt einmal mehr, dass Patrice Aminati den Humor nicht verloren hat. Im April 2023 gab die gebürtige Dresdnerin bekannt, dass sie an einem malignen Melanom erkrankt sei, besser bekannt als schwarzer Hautkrebs.

Die Krankheit befindet sich im vierten Stadium, der Krebs hat bereits gestreut. Anfang Oktober hat Aminati ihren Followern unter Tränen der Erleichterung mitgeteilt, dass sie ihre letzte Bestrahlung abgeschlossen hat. Die studierte Psychologin wird nun nur noch palliativ behandelt. Der Krebs wird also nicht mehr bekämpft, die Ärzte behandeln nur noch die Schmerzen der Patientin.

Patrice Aminati geht in den sozialen Medien offen mit ihrer Erkrankung um, nimmt ihre Fans etwa zum Perückenkauf mit. Die Influencerin versucht aufzuklären und anderen Betroffenen Mut zu machen. So sagte sie einmal, dass sie viele Menschen kennengelernt habe, die seit über zehn Jahren palliativ leben.