Früher als Single sexy Grusel-Outfit, heute als Plastikpferd mit ihrer Tochter: Patrice Aminati vergleicht in einem witzigen Video Halloween-Partys mit und ohne Kind. Trotz ihrer Krebserkrankung hat sie den Humor nicht verloren.
Mit einer dreijährigen Tochter sieht Halloween anders aus als ohne Kinder. Dies beweist Patrice Aminati (30) mit einem witzigen Video auf Instagram. "Halloween früher vs. heute", schrieb die Frau von Moderator Daniel Aminati (52) zu dem Clip. Passend zu dem Titel sieht man zunächst Eindrücke von Halloween-Feiern aus den Jahren 2017 und 2018.