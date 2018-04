Sexueller Übergriff in Gladbach-Sonderzug Mutmaßlicher Täter meldet sich in JVA

Von red/dpa 16. April 2018 - 16:18 Uhr

Die Polizei hatte den Zug durchsucht, nachdem die Eltern des Opfers sie alarmiert hatten. Foto: dpa

Der Mann, der im Sonderzug der Gladbach-Fans eine 19-Jährige sexuell missbraucht haben soll, hat sich in einer JVA in Nordrhein-Westfalen gemeldet. Über seinen Anwalt informierte er die Polizei, er werde sich zur Tat äußern.

Mönchengladbach - Nach dem mutmaßlichen sexuellen Missbrauch an einer 19-Jährigen in einem Fan-Zug hat sich ein Verdächtiger gestellt. Der Mann meldete sich am Montag zum Haftantritt in einer Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Gleichzeitig habe sein Anwalt bei der Polizei angerufen und gesagt, dass sich sein Mandant zu der Tat in dem Zug nach dem Spiel Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach äußern werde. Die „Bild“ hatte zuerst berichtet. Der Mann habe eine Haftstrafe wegen Körperverletzung zu verbüßen, teilte die Polizei mit.