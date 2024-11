Der ehemalige französische Fußball-Nationalspieler Wissam Ben Yedder ist am Dienstag wegen eines sexuellen Übergriffs im vergangenen September zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte vor dem Gericht in Nizza ein Jahr Gefängnis und 18 Monate auf Bewährung für den Ex-Kapitän der AS Monaco gefordert.

Laut Ermittlungen ereignete sich die Tat am Abend des 6. September, als der seit Sommer vereinslose 34-Jährige in alkoholisiertem Zustand eine 23-jährige Frau mit in sein Auto genommen hatte. Die Frau konnte entkommen und erstattete Anzeige, Ben Yedder wurde noch am selben Abend festgenommen.

„Kann mich an nichts erinnern“

„Ich kann mich an nichts erinnern, ich kann nicht sagen, ob ich es getan habe. Der Alkohol ist der Grund, warum ich hier bin“, hatte Ben Yedder während des Prozesses ausgesagt. Er muss zudem 5000 Euro Schadenersatz an das Opfer zahlen, ihm wird für sechs Monate der Führerschein entzogen, und er muss sich in ärztliche Behandlung begeben.

In Spanien war Ben Yedder bereits wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden, zudem muss er sich wegen psychischer Gewalt gegen seine Noch-Ehefrau vor Gericht verantworten. Der 19-malige Nationalspieler wird außerdem von einer anderen Frau beschuldigt, sie im Sommer 2023 vergewaltigt zu haben. Die Ermittlungen in diesem Fall laufen noch.