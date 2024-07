Katholische Bistümer: Keine Obergrenze bei Entschädigungen

1 Der Augsburger Bischof Bertram Meier hatte zunächst eine Zahlung an einen Betroffenen sexueller Gewalt blockiert. Foto: dpa/Nicolas Armer

Soll die Höhe der Entschädigungen für Missbrauchsbetroffene gedeckelt werden? Ein Fall aus dem Bistum Augsburg sorgte zu Beginn des Jahres für Diskussionen. Wie die Bistümer dies derzeit handhaben.











Link kopiert



Die katholischen Bistümer in Deutschland setzen sich laut einer Umfrage der „Augsburger Allgemeinen“ derzeit keine Obergrenze bei Entschädigungszahlungen an Betroffene von Missbrauch. In einzelnen Diözesen werden vor hohen Zahlungen allerdings individuelle Gutachten erstellt, wie aus der Umfrage bei allen 27 Bistümern und Erzbistümern demnach hervorgeht.