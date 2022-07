1 Manchmal haben Kinder unheimliche Begegnungen (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Erneut muss die Stuttgarter Polizei in einem Fall des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermitteln. Der jüngste Vorfall hat sich in einer Stadtbahn auf der Fahrt vom Stuttgarter Westen nach Botnang abgespielt – und wurde offenbar von anderen Fahrgästen nicht wahrgenommen.

Der Unbekannte fällt früh auf

Die Kripo sucht einen etwa 70 Jahre alten Mann, der am Dienstag gegen 13.40 Uhr zwei elfjährige Mädchen ins Visier genommen haben soll. Schon beim Warten an der Haltestelle Schloss-/Johannesstraße im Stuttgarter Westen war der Unbekannte einem der Kinder aufgefallen, weil dieser auf seinem Smartphone offenbar Videos mit nackten Frauen anschaute. Gegen 13.40 Uhr stiegen die beiden Mädchen in die Stadtbahn der Linie U 2 Richtung Botnang ein. Ebenso der Mann. Während der knapp zehnminütigen Fahrt drehte sich der Mann auf seinem Sitz nach den Mädchen um und starrte sie an. Sein Geschlechtsteil ragte dabei aus der kurzen Hose. Wenig später stieg er wieder aus – die Kinder können nicht genau sagen, ob an der Millöcker- oder Eltinger Straße.

„Die Kinder liefen dann nach Hause, von dort wurde gegen 15.30 Uhr die Polizei verständigt“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Für eine Fahndung nach dem Täter mit weißen, mittellangen Haaren, mit hellblauem Lacoste-Poloshirt, kurzer schwarzer Hose, grauen Asics-Schuhen war das zu spät. Hinweise werden an die Kripo über Telefon 07 11 / 89 90 - 57 78 erbeten.

Keine neue Spur in Kaltental

Nicht weitergekommen sind die Ermittler in einem weiteren Fall, der sich am späten Freitagabend im Stadtteil Kaltental im Stuttgarter Süden zugetragen hat. Zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren begegneten in der Burgstraße einem Mann, der sie beide unsittlich angefasst haben soll. Dass die Kinder gegen 22.15 Uhr allein unterwegs gewesen waren, hat laut Polizei den Hintergrund, dass sie eigentlich nur kurz etwas in der Nachbarschaft abholen sollten. Der Unbekannte hat graubraune längere Haare, wirkte ungepflegt, soll nach dem Eindruck der Kinder 50 bis 60 Jahre gewesen sein.

Täter mit auffälliger Altersgruppe

Auffallend ist bei den bisherigen Stuttgarter Fällen seit Juni, dass zumindest die ermittelten Täter Ende 50, Anfang 60 gewesen sind. Bei geklärten Fällen im Stuttgarter Westen, in Feuerbach und Bad Cannstatt waren die Täter 58, 59 und 60 Jahre alt. Einer landete in U-Haft. Die Motive blieben unklar – der 58-Jährige war wohl psychisch krank.