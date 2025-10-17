Der gekündigte Arzt der Uniklinik Tübingen schildert im Berufungsprozess das Verhältnis zu seiner Patientin aus seiner Sicht. Dann stellt die Richterin eine entscheidende Frage.
Als am Freitagvormittag der Stuhl des Angeklagten noch leer bleibt, steht die Richterin höchstpersönlich auf und schaut selbst nach, ob sie den 63-Jährigen im Gebäude des Landgerichts Tübingen findet. Es dauert nicht lange, dann betritt ein Mann mit Sonnenbrille und FFP2-Maske den Saal 107. Es ist der bereits in erster Instanz zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilte Arzt, der zum ersten Verhandlungstermin des Berufungsprozesses wegen einer „akuten suizidalen Krise“ nicht erschienen war.