1 Besorgte Mütter holen ihre Kinder von der Kleinglattbacher Grundschule ab – sie dürften nun erleichtert sein. Foto: Oliver von Schaewen

Der sexuelle Missbrauch im Vaihinger Teilort Kleinglattbach (Kreis Ludwigsburg) steht vor der Aufklärung. Die Polizei nimmt einen 17-Jährigen fest. Wie ist die Stimmung im Ort? Wir haben uns umgehört.











Ein 17-Jähriger hat sich an einer Achtjährigen im Vaihinger Teilort Kleinglattbach sexuell vergangen – davon geht die Staatsanwaltschaft Heilbronn aus. Die Polizei nahm den Jugendlichen nach einer Hausdurchsuchung am Freitag fest. Sie war ihm im Zuge ihrer Ermittlungen auf die Spur gekommen. Der mutmaßliche Täter ließ sich widerstandslos festnehmen. Der Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn wies ihn wegen einer geistigen Einschränkung in ein psychiatrisches Krankenhaus ein.