Sexueller Missbrauch im Kreis Sigmaringen: An mehreren Fahrschülerinnen vergangen – Fahrlehrer in U-Haft

Die Vorwürfe wiegen schwer. Ein 41-jähriger Fahrerlehrer aus dem Kreis Sigmaringen soll sich in mehreren Fällen an Fahrschülerinnen vergangen haben. Dabei sei es zu sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen gekommen. Die Polizei sucht weitere Betroffene.

Ein 41 Jahre alter Fahrlehrer aus dem Kreis Sigmaringen steht im Verdacht, mehrere Fahrschülerinnen sexuell missbraucht zu haben. Die Polizei spricht dabei von sexuellen Übergriffen und mehrfachen Vergewaltigungen und sucht weitere mögliche Betroffene. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie Christian Sugg, Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, mitteilt, sei der 41-Jährige während der Fahrstunden im vergangenen Jahr gegenüber mehreren Fahrschülerinnen übergriffig geworden. Zu diesem Zweck soll er die Frauen insbesondere in abgelegene Waldstücke gelotst und sich in der Abgeschiedenheit der Tatorte an den Opfern vergangen haben.

Haftrichter schickt 41-Jährigen in Untersuchungshaft

Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat ein Strafverfahren gegen den Fahrlehrer eingeleitet und am Dienstagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen dessen Privatwohnung sowie Geschäftsräumlichkeiten einer Fahrschule durchsucht. Um die betroffenen Frauen zu schützen, hat die Polizei weder Informationen zum Alter der Opfer noch zum genauen Standort der Fahrschule veröffentlicht.

Der 41-Jährige wurde in diesem Zuge aufgrund des vorliegenden Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt, der den Mann in ein Gefängnis schickte. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Weitere mögliche Betroffene sollen sich unter der Telefonnummer 07571/104-0 bei der Polizei melden.