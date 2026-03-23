Sexueller Missbrauch: Bill Cosby muss 16 Millionen Schadensersatz zahlen

Ein kalifornisches Geschworenengericht hat Bill Cosby für schuldig befunden, eine Frau im Jahr 1972 unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Die Jury verurteilte den einstigen Star zur Zahlung von 19,25 Millionen Dollar Schadensersatz.
54 Jahre nach der Tat hat Donna Motsinger Gerechtigkeit bekommen. Ein Geschworenengericht in Santa Monica, Kalifornien, befand Bill Cosby (88) am Montag für schuldig, die damalige Kellnerin im Jahr 1972 unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Die Jury sprach Motsinger 19,25 Millionen Dollar Schadensersatz zu (rund 16 Millionen Euro), wie unter anderem die "New York Times" berichtet. Cosby selbst war beim Prozess nicht anwesend.