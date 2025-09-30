Sexueller Missbrauch an Uniklinik: „Akute Krise“ – verurteilter Arzt erscheint nicht zum Berufungsprozess

Ein ehemaliger Arzt der Uniklinik Tübingen erscheint nicht zum Start des Berufungsprozesses wegen sexuellen Missbrauchs einer Patientin. Jetzt muss ein Gutachter seinen Zustand prüfen.
Der Stuhl des Angeklagten bleibt leer: Als am Dienstagmorgen am Landgericht Tübingen der Berufungsprozess gegen einen ehemaligen Arzt der Uniklinik Tübingen startet, erscheint der 63-Jährige trotz einer ordnungsgemäßen Ladung nicht. Der bereits in erster Instanz vom Amtsgericht Tübingen wegen sexuellen Missbrauchs einer Patientin zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilte Mann befinde sich in einer „akuten suizidalen Krise“ und sei nicht verhandlungsfähig, berichtete Richterin Hörmann.