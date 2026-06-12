Nach den sexuellen Übergriffen gegen eine 13-Jährige und eine 57-jährige Frau hatten sich weitere mögliche Opfer gemeldet. Ein Mann wurde laut Polizei in Nürtingen verhaftet.
Gleich zweimal innerhalb von etwa 24 Stunden soll es in Nürtingen zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Am Mittwochnachmittag ist laut Polizei eine 13-Jährige, am Donnerstagnachmittag eine 57-jährige Frau angegriffen worden. Die Polizei berichtet nun von einem möglichen Fahndungserfolg. Die Ermittlungen zur Identität des Verhafteten dauerten aber noch an.