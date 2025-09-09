Sexuelle Übergriffe im Sport: „Er wollte, dass ich mich ausziehe“: Enthüllungen wühlen Leichtathletik auf

Eine ZDF-Doku berichtet über sexuelle Übergriffe in der Leichtathletik, mit Eileen Demes spricht auch eine WM-Starterin über ihre Erfahrungen.
Am Ende der Dreharbeiten kann Eileen Demes sogar wieder lachen. Es habe ihr "sehr am Herzen gelegen", über ihre verstörenden Erfahrungen zu sprechen, sagt die 400-m-Hürden-Sprinterin in einer Dokumentation der ZDF-Sendung Frontal (Dienstag, 21.00 Uhr oder in der Mediathek), in der sexuelle Übergriffe in der Leichtathletik behandelt werden. Das Schweigen nach Jahren zu brechen, sei "ein bisschen eine Befreiung" gewesen.