Sexuelle Gewalt: Neue Vorwürfe gegen Schauspieler Russell Brand

Gegen den britischen Schauspieler Russell Brand gibt es neue Vorwürfe sexueller Gewalt. Laut der Londoner Polizei kommen zwei neue Anklagen hinzu.

Gegen den britischen Schauspieler und Komiker Russell Brand gibt es neue Vorwürfe sexueller Gewalt. Dem 50-Jährigen werden eine Vergewaltigung und ein sexueller Übergriff zur Last gelegt, teilte die Polizei in der Hauptstadt London am Dienstag mit. Die Anschuldigungen beziehen sich demnach „auf zwei weitere Frauen und kommen zu den Anklagen hinzu, die im April 2025 gegen Brand erhoben wurden und vier Frauen betrafen“. Damit beziehe sich die Gesamtzahl der Anklagen nach weiteren polizeilichen Ermittlungen nun auf sechs Frauen.

Wegen der neuen Vorwürfe müsse Brand am 20. Januar vor Gericht erscheinen, hieß es weiter. Der Prozess wegen der vorherigen Vorwürfe beginnt am 16. Juni.

Dem Ex-Mann der US-Sängerin Katy Perry wurden bislang Vergewaltigung in zwei Fällen sowie weitere sexuelle Übergriffe auf insgesamt vier Frauen zwischen 1999 und 2005 vorgeworfen. Er weist die Anschuldigungen zurück.

Mehrere Frauen erheben Vorwürfe gegen Brand

Ohne auf die neuen Vorwürfe einzugehen, sagte er in einem am Dienstag im Onlinedienst X veröffentlichten Video: „2026 wird ein wichtiges Jahr“, mit „großen (...) Prüfungen“. Er sei „dankbar, die Gelegenheit zu haben, mich für die vielen Fehler, die ich im Laufe der Jahre begangen habe, zu rehabilitieren“.

Unabhängig von den jetzt zur Anklage gebrachten Vorwürfen hatten weitere Frauen ähnliche Anschuldigungen gegen den Schauspieler erhoben. 2023 veröffentlichten mehrere britische Medien gemeinsame Recherchen über Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegen Brand.

Der Brite hatte als Stand-up-Comedian mit provokanten Auftritten Erfolg, arbeitete für mehrere Fernsehsender als Moderator und schaffte es bis nach Hollywood. Mittlerweile sorgt er als Anti-Establishment-Guru und frisch getaufter Christ mit Millionen von Followern für Aufsehen auf Online-Plattformen.