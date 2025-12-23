Sexuelle Gewalt: Neue Vorwürfe gegen Schauspieler Russell Brand

Gegen den britischen Schauspieler Russell Brand gibt es neue Vorwürfe sexueller Gewalt. Laut der Londoner Polizei kommen zwei neue Anklagen hinzu.
Gegen den britischen Schauspieler und Komiker Russell Brand gibt es neue Vorwürfe sexueller Gewalt. Dem 50-Jährigen werden eine Vergewaltigung und ein sexueller Übergriff zur Last gelegt, teilte die Polizei in der Hauptstadt London am Dienstag mit. Die Anschuldigungen beziehen sich demnach „auf zwei weitere Frauen und kommen zu den Anklagen hinzu, die im April 2025 gegen Brand erhoben wurden und vier Frauen betrafen“. Damit beziehe sich die Gesamtzahl der Anklagen nach weiteren polizeilichen Ermittlungen nun auf sechs Frauen.