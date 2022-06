Sexuelle Belästigungen in Untertürkheim

1 Im Inselbad Untertürkheim wurden mehrere Frauen sexuell belästigt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Unbekannter begrapscht zwei junge Frauen im Untertürkheimer Inselbad. Von drei weiteren Männer, die Badegäste ebenfalls sexuell belästigen, können Beamte die Personalien aufnehmen. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Sonntagabend zwei 16 und 17 Jahre alte Mädchen im Inselbad in Untertürkheim sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, befanden sich die beiden Jugendlichen gegen 18 Uhr im Strudelbecken des Freibades, als der Unbekannte die beiden offenbar mehrfach begrapschte. Als die jungen Frauen den Bademeister verständigten, flüchtete der Unbekannte. Die Jugendlichen beschrieben den Verdächtigen als 30 bis 40 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur und schwarzen kurzen Haaren. Er soll gebräunte Haut haben, seine Augen beschrieben die Jugendlichen als leicht mandelförmig.

In drei weiteren Fällen sollen Männer im Alter von 19, 22 und 53 Jahren am Samstag beziehungsweise Sonntag Badegäste ebenfalls sexuell belästigt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die Personalien der Männer auf. Die Ermittlungen zu den Tatabläufen dauern an. Nun bittet die Polizei Zeugen sowie weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.