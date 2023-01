1 Die Polizei sucht Zeugen zu den beiden Vorfällen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Zwei 28 und 18 Jahre alte Männer stehen im Verdacht, in der Nacht zum Sonntag jeweils eine junge Frau in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt zu haben. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der erste Fall kurz nach 2 Uhr. Der 28-Jährige hatte sich im Bereich der Bushaltestelle Planie neben eine 19-Jährige auf eine Parkbank gesetzt. Dabei soll er versucht haben, der jungen Frau auf die Wange und den Mund zu küssen. Außerdem habe er sie umarmt und im Brustbereich angefasst, obwohl anwesende Personen versucht haben sollen, den 28-Jährigen von seiner Tat abzuhalten.

Zu einer weiteren Belästigung kam es gegen 2.30 Uhr in einer Bar im Bereich der Königstraße. In diesem Fall soll ein 18-Jähriger eine 23 Jahre alte Frau mehrfach im Bauch- und Gesäßbereich angefasst haben. Auch diesen Täter konnten Polizisten noch vor der Bar vorläufig festnehmen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Verdächtigen wieder entlassen. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.