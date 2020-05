Sexuelle Belästigung in Zuffenhausen

Ein unbekannter Exhibitionist belästigt am Dienstagabend im Zuffenhausener Stadtpark eine Frau. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat in Zuffenhausen eine Frau sexuell belästigt. Wie die Polizei berichtet, war die 24-Jährige am Dienstag gegen 19.25 Uhr auf einem Trampelpfad im Stadtpark Zuffenhausen unterwegs. In der Nähe der Grenzstraße sah sie einen Mann, der sich im Gebüsch versteckte und die junge Frau beobachtete.

Der Täter stellte sich vor die Frau, befriedigte sich selbst und filmte sich dabei. Die 24-Jährige rannte davon und rief die Polizei. Sie beschrieb den Täter als einen 25 bis 30 Jahre alten und rund 1,75 Meter großen Mann. Er hatte sehr kurze schwarze Haare, trug ein schwarzes T-Shirt und eine khakifarbene Jogginghose. Außerdem war einer seiner Arme bis zum Handgelenk vollständig tätowiert. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter 0711/89905778 zu melden.

