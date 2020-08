1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Urbach. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Urbach - Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagmorgen eine 44 Jahre alte Joggerin in Urbach (Rems-Murr-Kreis) zuerst sexuell belästigt, sie dann verfolgt und sich schließlich bei ihr entschuldigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war die 44-Jährige gegen 6.35 Uhr im Bereich des Kirchwegs am Gansberg unterwegs, als sie dem Fremden begegnete. Als sie an ihm vorbeilief, rief er ihr hinterher und forderte sie zu sexuellen Handlungen auf. Die Joggerin rannte weg, doch der Unbekannte setzte zur Verfolgung an und hielt sie am Oberarm fest. Nach einem Gezerre gelang es der 44-Jährigen zu flüchten. Sie rannte über die „6-Wege-Kreuzung“ in Richtung Urbach, wo sie der Fremde, der in der Zwischenzeit auf ein schwarzes Rennrad gestiegen war, wieder einholte. Der Mann entschuldigte sich nun bei der 44-Jährigen und flüchtete.

So sieht der mutmaßliche Täter aus

Die Joggerin beschrieb den mutmaßlichen Täter wie folgt: Circa 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, normale Statur, kurze stoppelige Haare, stoppeliger Bart, schwarze Augen, arabisches Aussehen. Er trug einen dunklen Parka, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Der Mann soll Raucher sein.

Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 in Verbindung zu setzen. Insbesondere könnte der Fahrer eines goldfarbenen VW Golf ein wichtiger Zeuge sein, der zur fraglichen Zeit in der Nähe des Weges nach Urbach gesehen wurde.