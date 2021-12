1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Als eine 19-Jährige am Dienstagabend in einer S-Bahn der Linie S1 unterwegs ist, setzt sich ein Unbekannter neben sie und begrapscht sie. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Stuttgart - Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend eine 19 Jahre alte Frau in einer S-Bahn der Linie S1 in Stuttgart sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, war die 19-Jährige gegen 18.30 Uhr in der S1 in Richtung Schwabstraße unterwegs. Dort setzte sich ein Unbekannter neben sie und fasste ihr offenbar in den Intimbereich. Die junge Frau stand sofort auf und flüchtete in den vordersten Bereich der S-Bahn. Der Täter soll an der Haltestelle Schwabstraße die Bahn verlassen haben.

Die Geschädigte beschreibt den Unbekannten wie folgt: Circa 55 Jahre alt mit grauschwarzem Vollbart. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen Langarmpullover, eine Jeans, braune Winterschuhe vermutlich der Marke Timberland sowie eine Wollmütze. Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/87 03 50 bei der Polizei zu melden.