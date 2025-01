1 Die Frau flüchtete vor dem Exhibitionisten in ihr Auto. (Symbolbild) Foto: imago//Rolf Poss

Eine Frau wird in einem Parkhaus in Stuttgart-Mitte von einem Unbekannten verfolgt. Sie schließt sich in ihr Auto ein, er beginnt neben dem Beifahrerfenster zu onanieren. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht zum Montag eine 20 Jahre alte Frau in einem Parkhaus am Börsenplatz in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt. Die Frau schloss sich in ihrem Auto ein und fuhr davon. Die Polizei sucht Zeugen.