Eine junge Frau hält sich am Montagabend in ihrer Wohnung in Stuttgart-Birkach auf, als sie auf der Terrasse einen Mann entdeckt, der an seinem Glied herumspielt. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Ein Unbekannter soll am Dienstagabend an der Welfenstraße in Stuttgart-Birkach eine 19-Jährige sexuell belästigt haben. Nach Angaben der Polizei hielt sich die junge Frau gegen 22 Uhr in ihrer Wohnung an der Welfenstraße auf, als sie auf der Terrasse einen Mann bemerkte, der mit heruntergelassener Hose da stand und onanierte.

Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb derweil ohne Erfolg. Die Frau beschrieb den Mann als schlank, mittelgroß und hellhäutig. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Polizei zu melden.

