1 Die Frau wurde in einer Stadtbahn der Linie U7 sexuell belästigt. (Symbolbild) Foto: SDMG/SDMG / Willinger

Eine 22-Jährige ist am Mittwochmorgen in einer Stadtbahn der Linie U7 vom Hauptbahnhof in Richtung Degerloch unterwegs, als sich ein Unbekannter in ihre Nähe setzt und zu onanieren beginnt. Die Polizei sucht Zeugen.















Eine 22 Jahre alte Frau ist am Mittwochmorgen von einem bislang unbekannten Exhibitionisten in einer Stadtbahn der Linie U7 auf der Fahrt vom Stuttgarter Hauptbahnhof zur Haltestelle Ruhbank in Degerloch sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, stiegen die 22-Jährige und der Unbekannte gegen 7.20 Uhr an der Haltestelle Hauptbahnhof in die U7. In der Stadtbahn setzte sich der Mann dann auch gleich neben die junge Frau. Als die 22-Jährige während der Fahrt den Sitzplatz wechselte, setzte sich der Unbekannte erneut in ihre Nähe, holte seinen Penis aus der Hose und onanierte. Die Frau forderte den Mann auf, dies zu unterlassen, doch er befriedigte sich weiterhin selbst. An der Haltestelle Ruhbank verließ der Tatverdächtige die Stadtbahn und ging davon.

Die 22-Jährige beschrieb ihn als etwa 20 bis 25 Jahre alt und rund 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte bis zu den Ohren reichende blonde Haare und trug eine dunkelblaue Jeanshose sowie eine graue Regenjacke. Er hatte einen dunklen Rucksack dabei, die Hülle seines Mobiltelefons war rot. Nun bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.