Unbekannter fasst Kindergartenkind in Stadtbahn in den Intimbereich

1 Der Vorfall ereignete sich in einer Stadtbahn der Linie U15. (Symbolbild) Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Ein unbekannter Mann fasst am Dienstag in einer Stadtbahn in Stuttgart offenbar einem Kind im Vorschulalter in den Intimbereich. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein unbekannter Mann soll am Dienstagnachmittag in einer Stadtbahn in Stuttgart einem Kind im Vorschulalter in den Intimbereich gefasst haben. Wie die Polizei berichtet, saß das junge Mädchen gegen 17.20 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U15 Richtung Ruhbank in einer Vierersitzgruppe.