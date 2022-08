1 Der Vorfall ereignete sich in einem Geschäft an Stuttgarter Straße. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

In einem Geschäft an der Stuttgarter Straße belästigt ein unbekannter Mann eine 24-Jährige sexuell. Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen zu dem Fall.















Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag in einem Geschäft an der Stuttgarter Straße in Stuttgart eine junge Frau belästigt. Nach Angaben der Polizei folgte der Tatverdächtige der Frau ins Untergeschoss des Ladens. Dort näherte er sich der 24-Jährigen und strich ihr über das Gesäß. Als die Frau den Mann darauf ansprach, flüchtete der Unbekannte aus dem Geschäft.

Polizei sucht Zeugen

Der Tatverdächtige soll etwa 30 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine schlanke Statur, kurze dunkelblonde Haare und einen Dreitagebart. Der Mann trug eine blau-orangene Badehose, ein helles T-Shirt mit einem Aufdruck und einen Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0711/89905778).