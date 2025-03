Unbekannter küsst Dreijährigen an Stadtbahnhaltestelle – Zeugen gesucht

Sexuelle Belästigung in Stuttgart-Ost

1 Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann, trafen ihn aber nicht mehr an. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein Vater wartet mit seinem Sohn an einer Stadtbahnhaltestelle in Stuttgart-Ost, als sie von einem Unbekannten angesprochen werden. Der fremde Mann greift plötzlich in den Nacken des Kindes und küsst es. Die Polizei bittet um Hinweise.











Ein noch unbekannter Mann soll am Mittwochnachmittag an der Stadtbahnhaltestelle Stöckach in Stuttgart-Ost einen drei Jahre alten Jungen sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.