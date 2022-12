Sexuelle Belästigung in Stuttgart-Nord

Am Mittwochabend hält sich ein 14-Jähriger im Leibfriedschen Garten im Stuttgarter Norden auf. Er wird von einem Unbekannten angesprochen, der ihn umarmt und küsst.















Ein bisher unbekannter Mann hat einen 14-Jährigen am Mittwochabend im Leibfriedschen Garten (Stuttgart-Nord) sexuell belästigt. Das berichtet die Polizei.

Demnach hielt sich der Jugendliche im Bereich Samarastege auf, als der Mann ihn gegen 17.30 Uhr in ein Gespräch verwickelte. Dabei umarmte er den Teenager und küsste ihn mehrmals auf die Wange. Als sich der 14-Jährige von ihm löste und davonlief, folgte der Unbekannte ihm zunächst bis zur Straße Hunklinge. Danach verschwand er.

So sieht der Verdächtige aus

Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hat dunkle, kurze Haare, einen Dreitagebart und machte insgesamt einen ungepflegten Eindruck. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Winterjacke, eine Jogginghose sowie einen Rucksack – alles in Schwarz. Zudem hatte er weiß-schwarze Sneaker an. Er ließ Musik aus einer Box in seinem Rucksack laufen und war mit einem Fahrrad samt Gepäckträger unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 0711/89905778 zu melden.