Sexuelle Belästigung in Stuttgart

2 Die Polizei sucht nach einem Mann, der im April in Stuttgart eine Frau überfallen haben soll. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Im April überfallt ein Mann in Stuttgart eine Frau und bedrängt sie sexuell. Nun hat die Polizei ein Bild des Unbekannten veröffentlicht und hofft auf Zeugenhinweise.















Nachdem ein Mann in den frühen Morgenstunden des 28. April 2022 an der Heilbronner Straße in Stuttgart eine 38 Jahre alte Frau überfallen und sexuell bedrängt haben soll, sucht die Polizei nun mit einem Echtbild aus einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Die Frau war nach Polizeiangaben gegen 2.30 Uhr auf der Heilbronner Straße in Richtung Pragsattel unterwegs, als der Unbekannte sie im Bereich des Pragfriedhofs ansprach. Als die Frau weiterging, verfolgte sie der Mann. Auf Höhe der Hausnummer 170 soll er die 38-Jährige unvermittelt angegriffen und im Gerangel ihr Kleidung zerrissen haben. Die Frau wehrte sich heftig, woraufhin der Mann ihre Jacke an sich nahm und flüchtete.

Mann trug weiße Kopfhörer

Der mutmaßliche Täter ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, schlank und circa 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hat schwarze Haare und einen gebräunten Teint. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Trainingshose mit einem breiten weißen Streifen an der Seite, ein türkisfarbenes Hemd oder Poloshirt, eine dunkle Jacke und Joggingschuhe. Zudem hatte er weiße Kopfhörer bei sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden (Telefonnummer: 0711/89905778). Das Bild des Mannes befindet sich in der Bildergalerie.